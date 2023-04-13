Татарстанцы смогут проголосовать за дворы и скверы для благоустройства в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстанцы смогут проголосовать за общественные пространства и дворовые территории, которые будут благоустроены в 2024 году. Опрос пройдет с 15 апреля по 31 мая.

Проголосовать можно будет на портале госуслуг РТ. Также в городах будут работать волонтеры, которые расскажут об опросе и помогут в нем принять участие.

Помимо этого, у татарстанцев будет возможность выбрать 200 дворов, которые в приоритетном порядке благоустроят по республиканской программе «Наш двор».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 274 двора, на территории которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136. На эти цели предусмотрели 2,8 млрд рублей.



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Айрат Назипов