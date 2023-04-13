Минфин США смягчил санкции против «Мегафона»

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на «Мегафон» оказание услуг связи. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65. Она разрешает «Мегафону» оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет.

— Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет, — рассказали в пресс-службе.

Фото: commons.wikimedia.org

При этом представители «Мегафона» возмущены попаданием в черный список. Они считают это решение необоснованным и нелогичным, а потому намерены его оспорить.

— Сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным, и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы, — добавили в пресс-службе.

Напомним, США расширили антироссийский санкционный список. В него попала компания «Мегафон». В компании заявили, что они намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными способами.

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Айрат Назипов