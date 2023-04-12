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В «Мегафоне» прокомментировали внесение компании в санкционный список США

20:42, 12.04.2023
В «Мегафоне» прокомментировали внесение компании в санкционный список США
Фото: pixabay.com

«Мегафон» считает несправедливым внесение компании в санкционный список США. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе организации.

— Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований. Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами, — отметили там.

Напомним, США расширили антироссийский санкционный список. В него попала компания «Мегафон».

Всего Минфин США в этот раз ввел санкции против 30 физических и около 90 юридических лиц России, среди которых — вице-премьер России Марат Хуснуллин. В списке также 19 торговых судов.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВластьБизнес

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