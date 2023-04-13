В Казани повысили норматив затрат на ликвидацию несанкционированных свалок

Фото: Министерство экологии РТ

Власти Казани утвердили новый норматив финансовых затрат на работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории города. С 15 апреля он составит 290,2 рубля за кубометр, следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике документов.

— Расходы производить в пределах средств, предусмотренных в смете расходов на 2023 год и последующие годы на ликвидацию несанкционированных свалок, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (Сабантуй — 2022)

Также утрачивает силу аналогичный документ от 19 апреля 2019 года. Тогда норматив составлял 163,8 рубля за кубометр. То есть за 4 года показатель вырос в 1,7 раза.

Напомним, татарстанские экологи в 2022 году выявили более 3,7 тысячи несанкционированных свалок с отходами на территории республики. Об этом на итоговой коллегии регионального Министерства экологии и природных ресурсов рассказал глава ведомства Александр Шадриков. По его словам, 99% обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов были ликвидированы. Министр отдельно отметил, что из общего числа нарушений 66 приходятся на зону ответственности регионального оператора. Средний размер вреда, причиненного почве, за одно нарушение составил 37 тысяч рублей.

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