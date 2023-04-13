Заместителем гендиректора «Татнефти» по промышленному строительству назначен Альберт Нурмиев

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Альберт Нурмиев назначен заместителем генерального директора «Татнефти» по промышленному строительству. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской компании.

Альберт Нурмиев родом из Магнитогорска. В 1997 году окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «Технология машиностроения».

Трудовую деятельность в «Татнефти» начал в 2006 году, когда был принят инженером I категории отдела по координации проекта строительства КНПиНХЗ управления по реализации нефти и нефтепродуктов. Спустя 5 лет стал руководить финансово-экономической службой Управления по реализации проекта строительства комбинированной установки гидрокрекинга Комплекса НП и НХЗ. В 2017 году был назначен начальником УРПС «Татнефти».

Фото: tatneft.ru

Серьезные кадровые перестановки в компании провели в конце 2022 года. Главным энергетиком компании был назначен Марат Фарукшин. Начальником управления по развитию производственной системы компании «Татнефть» стал Марат Хамидуллин

А директором ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров — Татнефть» — Евгений Титанов.



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Айрат Назипов