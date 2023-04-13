В Казани из-за Сабантуя в июне временно ограничат движение транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (Сабантуй - 2022)

Исполком Казани постановил установить временное ограничение движения и парковки транспорта по автодорогам во время подготовки и проведения татарского народного праздника «Сабантуй». Оно будет действовать сутки — с 18 часов 24 июня по 18 часов 25 июня.

Список дорог Казани, по которым в указанный период ограничат движения и парковку транспорта, в документе не приводится. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета города Ильдара Шакирова.

Комитету по транспорту Казани поручено разработать схему размещения временных дорожных знаков и организовать мероприятия по их установке. Комитет внешнего благоустройства совместно с администрациями районов города должен будет организовать перекрытие дорог грузовой техникой или противотаранными блоками.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (Сабантуй — 2022)

Напомним, в 2023 году почти 400 Сабантуев пройдут в 59 регионах России и 37 странах мира. Всероссийский сельский Сабантуй в этом год запланирован на 27 мая. Он пройдет в Астраханской области.



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Татьяна Демина