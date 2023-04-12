Жителям казанского поселка Мирный отказали в введении дополнительного автобусного маршрута

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мэрия Казани отказала жителям поселка Мирный в введении дополнительного автобусного маршрута, который соединил бы населенный пункт с жилым массивом Ферма-2. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— В непосредственной близости от нас находится жилой массив Ферма-2. Там много школ, где учатся наши дети, но у них нет возможности добираться до школы на автобусе. Там на конечной остановке очень много маршрутов, которые идут во все стороны. Просим вас соединить автобусным маршрутом поселок Мирный и Ферма-2, — написала жительница Мирного.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пресс-службе мэрии же отметили, что предполагаемый маршрут не отвечает правилам безопасной перевозки пассажиров. В связи с этим выполнить просьбу жителей Мирного возможности нет.

— Существующая дорога в направлении жилого массива Мирный — Учхоз (или ул. Термена) — ДРКБ при крутом повороте с Фермского шоссе на улицу Гареева и особом рельефе местности, к сожалению, не отвечает правилам безопасной перевозки пассажиров, — подчеркнули там.

Напомним, в Казани планируют оптимизировать схемы движения общественного городского транспорта. Проект оптимизации маршрутной сети с учетом предложений жителей уже разработан.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева