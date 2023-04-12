Рустам Минниханов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Он проведет там два дня, сообщает его пресс-служба.

В Белоруссии Рустам Минниханов пообщается с представителями татарских общественных организаций. Также он посетит ряд промышленных предприятий страны и проведет ряд деловых и официальных встреч.

В международном аэропорту Минска раиса Татарстана встретили вице-премьер правительства Белоруссии Петр Пархомчик и посол России в стране Борис Грызлов.

Напомним, 12 апреля делегация Татарстана подписала ряд документов в Белоруссии. Среди них дорожная карта по сотрудничеству между Министерством культуры Белоруссии и Министерством культуры Татарстана в 2023 году, а также соглашение о сотрудничестве между ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», ПАО «Туполев» и Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова.



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Елизавета Пуншева