Россия ответила на санкции Канады

Россия решила закрыть въезд в страну для 333 граждан Канады. Такое решение было принято после того, как Канада ввела новые санкции против РФ.

— Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии. Эта мера призвана также побудить попавших в «черный список» изменить свое поведение, — отмечается в сообщении МИД России.

Министерство опубликовало список из 333 граждан, которым запрещено посещать Россию. Туда вошли канадские министры, депутаты, градоначальники и атлеты, подписавшие письмо об отстранении российских спортсменов от «Олимпиады-2024».

Фото: pixabay.com

Напомним, накануне Канада расширила список санкций еще на 14 физических и 34 юридических лиц из России. В него также вошли раис Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова.



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Айрат Назипов