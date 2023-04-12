В Татарстане уровень заболеваемости скарлатиной вырос в 4,2 раза
С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 097 случаев скарлатины. Уровень заболеваемости составил 29,29 на 100 тысяч населения, что в 4,2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Управлении Роспотребнадзора напомнили, что скарлатиной чаще всего болеют дети. Большая часть — около 80% — заражается в возрасте 3—10 лет. Инфекцию, которая передается преимущественно воздушно-капельным путем, они подхватывают, как правило, в детсадах, школах и других организованных коллективах.
У заболевшего температура тела повышается до 39 градусов, болит горло, наблюдается головная боль и слабость, появляется рвота. Затем начинается сыпь, в том числе на лице, которая держится от трех до пяти дней.
Напомним, снижение заболеваемости скарлатиной и другими инфекциями в Татарстане наблюдали в пандемию коронавируса. Это касалось в том числе туберкулеза. Подробнее — в материале «Реального времени».
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