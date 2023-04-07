Расписание движения поездов Казань — Санкт-Петербург изменится до 27 апреля
До 27 апреля изменятся маршрут следования и график движения поездов дальнего следования сообщением Казань — Санкт-Петербург. Это связано с проведением работ на инфраструктуре Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Изменения затронут и другие маршруты: Чебоксары — Санкт-Петербург, Ижевск — Москва и Чебоксары — Москва.
Напомним, в феврале в Казани из-за жалоб жителей на длительную стоянку поездов на станции Восстание был изменен график движения. На станции установили запрет на остановку подвижного состава на железнодорожном пешеходном переходе ежедневно с 6 часов утра до 8 часов вечера.
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