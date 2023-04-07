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Расписание движения поездов Казань — Санкт-Петербург изменится до 27 апреля

22:50, 07.04.2023
Расписание движения поездов Казань — Санкт-Петербург изменится до 27 апреля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

До 27 апреля изменятся маршрут следования и график движения поездов дальнего следования сообщением Казань — Санкт-Петербург. Это связано с проведением работ на инфраструктуре Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Изменения затронут и другие маршруты: Чебоксары — Санкт-Петербург, Ижевск — Москва и Чебоксары — Москва.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, в феврале в Казани из-за жалоб жителей на длительную стоянку поездов на станции Восстание был изменен график движения. На станции установили запрет на остановку подвижного состава на железнодорожном пешеходном переходе ежедневно с 6 часов утра до 8 часов вечера.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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