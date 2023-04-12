В некоторых районах Татарстана пожарная техника добровольцев стоит на ремонте с 2018 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 14 районах Татарстана пожарная и приспособленная для тушения возгораний техника добровольных пожарных команд и охран находится в неисправном состоянии. В некоторых из них она стоит на ремонте с 2018 года, говорится в докладе начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Максима Трущина.

Например, техника находится на ремонте с 2018 года в ДПК «Чувашская Майна» и «Ерыкла» в Алексеевском районе Татарстана, с 2019-го — в ДПК «Вахитово» и «Куралово» Верхнеуслонского района республики. Еще в восьми подразделениях добровольной пожарной охраны техника списана, восстановлению она не подлежит.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане с 17 апреля по 10 мая 2023 года действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Также нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи на мангала, в жаровнях и других специальных несгораемых емкостях в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, на дачах и на территориях организаций отдыха детей и их оздоровления.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, Казань и еще 23 района республики «ограниченно готовы» к весенне-летнему пожароопасному сезону. Такую оценку им дали по результатам проверок, проведенных с 14 по 17 марта.



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Татьяна Демина