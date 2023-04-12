Главы МИД G7 хотят обвинить Россию в использовании дезинформации

Главы МИД стран Группы семи в своем совместном заявлении планируют обвинить Россию в использовании дезинформации ради получения международной поддержки своих действий на Украине. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на проект заявления.

Страны вновь выступят с критикой действий России на Украине, а также с призывом к третьим странам отказаться от поставок России вооружений.

В проекте отмечается, что особое внимание хотят уделить обвинениям России в использовании дезинформации.

Главы МИД «семерки» подчеркнут важность доступа к проверенной и точной информации, пообещав оказание поддержки в этой сфере. Участники встречи в Каруидзаве, которая пройдет 16—18 апреля, также снова подтвердят решение сохранить санкции в отношении России, а еще вновь пообещают делать все необходимое для того, чтобы они исполнялись в полной мере.

Евросоюз обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи, сообщило ранее издание Politico.

Антироссийские санкции США и страны Европы начали вводить после объявления президентом России 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Ограничительные меры затронули как само государство, так и отдельных граждан, включая самого Владимира Путина, его окружение, чиновников, бизнесменов и компании.

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Илина Хакимова