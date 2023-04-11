Посол России в Канаде назвал абсурдом новый пакет санкций

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдной бессмыслицей новый пакет антироссийских санкций со стороны Оттавы. Об этом сообщает RT.



— Санкции — очередной жест пустого символизма, привязанный к приезду представителя киевского режима (премьера Дениса Шмыгаля, — прим. ред.), — отметил он.

Степанов также подчеркнул, что ни для граждан России, ни для предприятий последствий не будет.

— Видно, что функционеры в кабинете премьер-министра Джастина Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица, — подчеркнул дипломат.

Напомним, Канада расширила список санкций. В него также вошли раис Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева