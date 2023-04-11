Новости общества

01:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Посол России в Канаде назвал абсурдом новый пакет санкций

22:49, 11.04.2023
Посол России в Канаде назвал абсурдом новый пакет санкций
Фото: pxhere.com

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдной бессмыслицей новый пакет антироссийских санкций со стороны Оттавы. Об этом сообщает RT.

    — Санкции — очередной жест пустого символизма, привязанный к приезду представителя киевского режима (премьера Дениса Шмыгаля, — прим. ред.), — отметил он.

    Степанов также подчеркнул, что ни для граждан России, ни для предприятий последствий не будет.

    — Видно, что функционеры в кабинете премьер-министра Джастина Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица, — подчеркнул дипломат.

    Напомним, Канада расширила список санкций. В него также вошли раис Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова.

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Елизавета Пуншева
    ОбществоВласть

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также