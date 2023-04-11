В Италии объявлено ЧС в связи с наплывом мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов, который ощущается в южных регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение предполагает выделение на 6 месяцев €5 миллионов.

По данным МВД страны, с начала года по морю прибыли свыше 30 тысяч мигрантов, это число более чем в четыре раза превышает показатель за первые месяцы 2022 года. Большая часть мигрантов прибывает из Тунис. Там из-за политической и экономической нестабильности в разы увеличились отбытия к южным берегам Италии.

В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%). При этом за январь — ноябрь 2022 года миграционный прирост достиг 9,1 тысячи человек. Подробнее — в материале издания.

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Елизавета Пуншева