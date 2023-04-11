В нескольких районах Татарстана зафиксированы нарушения по доступу к объектам утилизации биологических отходов

Природоохранная прокуратура выявила нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в нескольких районах Татарстана, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об Агрызском, Балтасинском и Мензелинском районах республики. На земельных участках, в границах которых расположены захоронения животных, скотомогильники, отсутствовали ограждения — доступ к ним для людей и животных не был ограничен. Это могло привести к возникновению и распространению заболеваний.

После представления требований об ограничении доступа, органы местного самоуправления требование удовлетворили. Ограждения на участках поставили.

Месяц назад Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного и санитарного законодательства в двух авиапредприятиях и двух организациях железнодорожного транспорта. Организации не согласовывали с республиканским Минэкологии мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды негативных метеорологических условий.



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Елизавета Пуншева