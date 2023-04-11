МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта России в 2023 году до 0,7%. Такие данные представлены в докладе организации, пишет «Интерфакс».

В январе этого года МВФ прогнозировал рост российского ВВП на уровне 0,3%. До этого, в октябре 2022-го, ожидалось его сокращение на 2,3%.

Вместе с этим в новом прогнозе МВФ ухудшен прогноз роста валового внутреннего продукта России в следующем году. В январе ожидалось, что он составит 2,1%. Теперь же рост показателя в 2024-м оценивается в 1,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Прогноз по динамике ВВП России в 2023 году улучшил и Всемирный банк. По его подсчетам, показатель сократится на 0,2%, а не на 3,3%, как ожидалось ранее.



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Татьяна Демина