МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта России в 2023 году до 0,7%. Такие данные представлены в докладе организации, пишет «Интерфакс».
В январе этого года МВФ прогнозировал рост российского ВВП на уровне 0,3%. До этого, в октябре 2022-го, ожидалось его сокращение на 2,3%.
Вместе с этим в новом прогнозе МВФ ухудшен прогноз роста валового внутреннего продукта России в следующем году. В январе ожидалось, что он составит 2,1%. Теперь же рост показателя в 2024-м оценивается в 1,3%.
Прогноз по динамике ВВП России в 2023 году улучшил и Всемирный банк. По его подсчетам, показатель сократится на 0,2%, а не на 3,3%, как ожидалось ранее.
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