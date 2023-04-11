Ночью в Татарстане похолодает до -5 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на среду, 12 апреля, в Татарстане ожидается от +3 до -2 градусов, а на крайнем востоке — до -5°С. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В Казани ближайшей ночью ожидается от +1 до +3 градусов. В низких местах температура воздуха опустится до -1°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем 12 апреля в Татарстане потеплеет до +14... +19 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков и юго-западный, южный ветер порывами до 4—9 м/с.

Напомним, после потепления до +20 градусов в Татарстане существенно похолодает. В пятницу и субботу, 14 и 15 апреля, в районы республики начнет поступать холодный воздух северных широт. Днем температуры воздуха не превысят +5... +10 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина