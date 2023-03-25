Татарстанцы стали реже платить за услуги ЖКХ

В Татарстане наблюдается спад собираемости платежей за оказанные гражданам жилищно-коммунальные услуги. Как заявил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин, такая ситуация наблюдается каждый год в первые два месяца.

В январе — феврале этого года собираемость платежей снизилась на 0,6% и в среднем по республике составила 94%. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года она осталась на том же уровне, составив по итогам февраля 93,7%.

Доля платежей в электронном формате в общем объеме достигла 72,5%. При этом министр подчеркнул, что районы демонстрируют различные показатели в этой части.

Фото: realnoevremya.ru

— Картина по республике крайне неоднородна. В трех муниципальных районах доля онлайн-платежей пока не достигла даже половины (Дрожжановский, Мамадышский, Балтасинский районы). В 28 районах процент онлайн-транзакций колеблется в промежутке от 50 до 72,5, — отметил Айзатуллин.

По итогам 2022 года общий долг жилищно-коммунального хозяйства в России превысил 1,5 триллиона рублей. Половина суммы — это долги населения. Остальную часть составляет задолженность юрлиц и неотключаемых учреждений — школ, детсадов, больниц.

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Айрат Назипов