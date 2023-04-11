Швейцария отказалась дополнительно замораживать российские активы

Швейцария не собирается вводить дополнительные ограничения на российские активы. Об этом заявила глава швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.

Она прокомментировала высказывания посла США Скотта Миллера. Он заявил, что Берн мог бы дополнительно заморозить российские активы на сумму от 50 до 100 млрд франков.

По словам Будлигер-Артиеды, эта цифра — приблизительная оценка российских активов в Швейцарии, так как под санкции попали не все граждане России, а лишь малое их число.

— Всего Швейцария заморозила 7,5 млрд франков, что составляет чуть более трети от €21,5 млрд, замороженных по всему Евросоюзу, — цитирует ее интервью изданию Neue Zürcher Zeitung «Известия».

Фото: commons.wikimedia.org

В конце февраля пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что швейцарские банки не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги. Он добавил, что любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.



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Айрат Назипов