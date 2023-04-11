За сутки в Татарстане коронавирусом заболел 51 человек

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусом. В больницу попали 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 11 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 484 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 201 807 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Айрат Назипов