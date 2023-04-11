Суд Казани рассмотрит иск об изъятии имущества на 13 млн рублей у чиновника Россельхознадзора

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Приволжский райсуд Казани направлен иск прокуратуры Татарстана об изъятии и обращении в доход государства шести объектов недвижимости и автомобиля чиновника Россельхознадзора. В надзорном ведомстве считают, что это имущество на сумму свыше 13 млн рублей приобретено на неподтвержденные доходы.



В ходе мероприятий по контролю за доходами и расходами госслужащего установлено: в 2020—2022 годах сотрудник регионального управления Россельхознадзора приобрел автомобиль, жилой дом с земельным участком в Казани и еще четыре объекта недвижимости в разных районах Татарстана.

«В целях уклонения от декларирования имущества чиновник зарегистрировал его на своих близких родственников. При этом он не смог подтвердить законность доходов, на которые было приобретено имущество», — комментируют результат проверки в прокуратуре.

Еще одним результатом стало добровольное увольнение госслужащего.

Напомним, ранее в Приволжском суде стартовал процесс по схожему иску прокурора РТ к начальнику отдела полиции «Зареченский» Тарасу Дорошкевичу, который отрицает претензии в части имущества на 25 млн рублей.

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Ирина Плотникова