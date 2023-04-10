СБУ заочно выдвинула обвинения еще 56 депутатам Госдумы — четверо из них от Татарстана

Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения еще 56 депутатам Госдумы, четверо из них — Ильдар Гильмутдинов, Руслан Гаджиев, Рустам Калимуллин и Айрат Фаррахов — от Татарстана. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

— Следователи СБУ предъявили обвинения российским депутатам по <...> статье Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), — отмечается в сообщении.

Этой статьей предусматривается наказание в виде 15 лет заключения либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В январе СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. По данным службы, у ведомства есть доказательства того, что Набиуллина участвовала в финансировании российских военных.

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Елизавета Пуншева