Министр труда Татарстана сообщила, сколько вакансий приходится на одного безработного в республике

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на одного безработного приходится пять вакансий. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Она отметила, что на 6,9 тысячи безработных человек приходится порядка 39 тысяч вакантных мест. Средняя зарплата по Татарстану составляет около 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Зариповой, трудоустроенное население составляет более половины, 62,4%, от общего числа жителей региона. Работников стало больше в строительной сфере, в продажах и SMM.

В марте 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,34% — это 6 909 безработных. Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Нижнекамский, Тюлячинский и Верхнеуслонский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Менделеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева