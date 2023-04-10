Министр труда Татарстана сообщила, сколько вакансий приходится на одного безработного в республике
В Татарстане на одного безработного приходится пять вакансий. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
Она отметила, что на 6,9 тысячи безработных человек приходится порядка 39 тысяч вакантных мест. Средняя зарплата по Татарстану составляет около 50 тысяч рублей.
По словам Зариповой, трудоустроенное население составляет более половины, 62,4%, от общего числа жителей региона. Работников стало больше в строительной сфере, в продажах и SMM.
В марте 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,34% — это 6 909 безработных. Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Нижнекамский, Тюлячинский и Верхнеуслонский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Менделеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.
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