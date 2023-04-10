Депутат Госсовета Татарстана подписал контракт и снова отправился на спецоперацию

Фото: Эдуард Шарафиев

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев подписал новый контракт с ОДШБр «Ветераны». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

— По согласованию с командованием у меня есть возможность выезжать в командировку для посещения заседаний Государственного Совета РТ, — сообщил Шарафиев.

Как добавил депутат, сейчас он занимает ответственную должность и выполняет задачи, поставленные в рамках спецоперации.

Фото: Эдуард Шарафиев

Депутат Эдуард Шарафиев в числе многих татарстанцев отправился осенью в зону СВО добровольцем. Незадолго до этого парламентарий регулярно доставлял гуманитарный груз на Донбасс, пока в ноябре не подписал контракт с добровольческим батальоном ОДШБр «Ветераны» и не ушел служить. В феврале он вернулся в Казань и поделился с «Реальным временем» увиденным и пережитым в ходе спецоперации. Почитать его интервью можно в большом материале.

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Айрат Назипов