В Госдуме предложили поощрять отличников деньгами

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова обратилась к премьеру-министру России Михаилу Мишустину с просьбой платить школьникам за отличную успеваемость. Об этом сообщает «РИА Новости».

Скрозникова предложила перечислять выплаты на «Пушкинскую карту».

Фото: Минкульт России

Напомним, Татарстан занял второе место в топ-3 регионов по количеству покупок по «Пушкинским картам». Лидер рейтинга — Башкортостан, а на третьем месте Челябинская область.

Месяц назад стало известно, что для татарстанских кинотеатров, открытых в том числе в рамках Фонда кино, разработают дорожную карту реализации «Пушкинской карты». По мнению первого замминистра культуры Татарстана Юлии Адгамовой, это поможет повысить эффективность реализации федеральной программы культурного просвещения молодежи.



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Айрат Назипов