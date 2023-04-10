В пасхальную ночь в центре Казани организуют спецподачу автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в пасхальную ночь организуют спецподачу общественного транспорта для верующих. Уехать после праздничной службы они смогут от остановки «Центральный стадион».

К 2 часам ночи туда подъедут пять автобусов, сообщил на «деловом понедельнике» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров. Доехать от «Центрального стадиона» можно будет в Дербышки, до Азино-1 (через Советскую площадь), до остановки «10-й микрорайон», а также в Ново-Савиновский, Авиастроительный и в Кировский районы города. Автобусы будут делать остановки в пути по требованию пассажиров.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обеспечивать безопасность и порядок в пасхальную ночь будут сотрудники правоохранительных органов, добавил Ильнур Шакиров.

Напомним, Пасху православные отмечают в этом году 16 апреля. В субботу, 15 апреля, в 23.00, в столице Татарстана в Соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничное богослужение. Его возглавит Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.



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Татьяна Демина