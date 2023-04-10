В Казани спасли тонущего мужчину на озере Изумрудном

Фото: ГУ МЧС по РТ

Накануне вечером в Кировском районе Казани на озере Изумрудное под лед провалился мужчина 1977 г. р., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Прибывшим пожарным удалось спасти тонущего в 20 метрах от берега мужчину.



Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Сейчас устанавливаются все причины происшествия.

Вчера в Татарстане спасатели в ходе проведения поисковых работ на реке Каме около села Красный Бор Агрызского района обнаружили тело пропавшего ранее мужчины 1982 года рождения. Тело извлекли в 250 м от берега с глубины 3 метров и передали сотрудникам полиции.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова