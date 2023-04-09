В Татарстане из Камы извлекли тело пропавшего рыбака, поиски его жены — продолжаются

Фото: ГУ МЧС по РТ

Сегодня вечером в Татарстане спасатели в ходе проведения поисковых работ на реке Каме около села Красный Бор Агрызского района обнаружили тело пропавшего ранее мужчины 1982 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Тело извлекли в 250 м от берега с глубины 3 метров и передали сотрудникам полиции.

Отмечается, что поиски пропавшей 41-летней супруги все еще продолжаются.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Вчера в пресс-службе ведомства рассказали, что на Каме с 7 апреля ведутся активные поиски двух рыбаков, в нарушение запрета выехавших на лодке до начала навигации маломерных судов.

Как сообщил заявитель, в 5 часов утра супружеская пара уехала на лодке на рыбалку, но с нее так и не вернулись. Во время опроса заявитель заметил на реке белое пятно без движения, подозревая, что это может быть лодка пропавших. Автомобиль «Нива», на котором они приехали, стоял на берегу реки.

Фото: ГУ МЧС по РТ

В конце марта в Камско-Устьинском муниципальном районе Татарстана на реке Волги сотрудникам Камско-Устьинского круглосуточного временного поста удалось спасти трех рыбаков. В 200 метрах от берега удалось вытащить провалившегося мужчину 1948 г. р., а также снять со льда еще двух рыбаков, отрезанных от берега хрупким льдом.



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Илина Хакимова