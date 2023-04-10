Fox News: американцам предложили красить на Пасху картофель вместо яиц

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов (архив)

Американцам на фоне растущих цен на продукты предложили вместо яиц красить картофель в традиционной игре «охота на пасхальные яйца». Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на статью компании по маркетингу Potatoes USA.

По мнению авторов идеи, это должно помочь сэкономить деньги на фоне сильно выросших цен на яйца, а также станет более безопасной для детей забавой.

В защиту идеи инициаторы также высказали аргумент, что ненайденные и впоследствии забытые яйца могут стать источником неприятного запаха. А с картофелем такого случиться не должно, считают авторы статьи.

— Цены на яйца стабилизировались по сравнению с январским максимумом, но в феврале цены все еще были на 55% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как цены на картофель выросли лишь на 14% в годовом исчислении, согласно индексу потребительских цен, — отметил телеканал.

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов (архив)

Несмотря на все высказанные аргументы, опрошенные американцы не спешат следовать совету. Большинство из них признались, что не готовы менять пасхальную традицию и предпочтут сэкономить на чем-то другом.

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, что интересовало татарстанцев больше всего за последние 7 дней. Выяснилось, что татарстанцы часто ищут информацию о Пасхе — в этом году у православных Светлое Христово Воскресенье приходится на 16 апреля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова