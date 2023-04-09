Президент Грузии призвала сделать из мемориала воинов Великой Отечественной войны в Тбилиси место памяти борцов за свободу Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала заменить мемориал воинов Великой Отечественной войны, расположенный в тбилисском парке Ваке, на место памяти всех борцов за свободу и независимость республики.
— Он должен быть переделан таким образом, чтобы вместе со Второй мировой войной он объединял все наши битвы, всех тех людей, которые боролись за независимость этой страны, — сказала Зурабишвили.
По ее словам, инициатива не нова: президент не теряет надежды, что она будет воплощена в реальность. Она отметила, что уже на протяжении нескольких лет поднимает этот вопрос, сообщает ТАСС.
Отметим, что мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны в парке Ваке существует с 70-х годов прошлого столетия. Там же расположена Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь.
Политологи, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», считают, что в Грузии происходит государственный переворот. По их словам, его инициировали власти США. Причина — грузинское руководство не желает открывать второй фронт против России на Кавказе.
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