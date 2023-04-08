В 70 городах Германии прошли демонстрации против поставок оружия Киеву

Несколько тысяч человек в 70 городах Германии поучаствовали в демонстрациях, в которых требовали прекратить поставки вооружения Киеву, провести мирные переговоры для скорейшего урегулирования конфликта на Украине и осуществить программы модернизации Бундесвера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Наиболее крупные демонстрации состоялись в Берлине, где участвовали более 2 тыс. человек, Бонне, Бремене, Дуйсбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

— Для нас немедленное прекращение огня и начало переговоров — лучшая альтернатива дальнейшему экспорту оружия и эскалации, вплоть до обмена ядерными ударами, — сказал один из организаторов маршей Торстен Шляйп, выступая в Лейпциге. На плакатах изображение немецкого танка Leopard сопровождалось подписью: «Посадите льва на цепь».

Марши мира планируется провести в эти выходные более чем в 100 городах Германии.



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