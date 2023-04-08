Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В 70 городах Германии прошли демонстрации против поставок оружия Киеву

20:35, 08.04.2023
В 70 городах Германии прошли демонстрации против поставок оружия Киеву
Фото: pxhere.com

Несколько тысяч человек в 70 городах Германии поучаствовали в демонстрациях, в которых требовали прекратить поставки вооружения Киеву, провести мирные переговоры для скорейшего урегулирования конфликта на Украине и осуществить программы модернизации Бундесвера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Наиболее крупные демонстрации состоялись в Берлине, где участвовали более 2 тыс. человек, Бонне, Бремене, Дуйсбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

— Для нас немедленное прекращение огня и начало переговоров — лучшая альтернатива дальнейшему экспорту оружия и эскалации, вплоть до обмена ядерными ударами, — сказал один из организаторов маршей Торстен Шляйп, выступая в Лейпциге. На плакатах изображение немецкого танка Leopard сопровождалось подписью: «Посадите льва на цепь».

Марши мира планируется провести в эти выходные более чем в 100 городах Германии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также