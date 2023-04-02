ВСУ обстреляли село в Курской области — ранены семь человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Курской области. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

— Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ. Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище, — сказано в публикации.

Отмечается, что среди пострадавших трое детей и девушка-подросток. У каждого из них осколочные ранения легкой и средней тяжести. По предварительной информации, одна из женщин получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

— В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших, — говорится в сообщении.

Помимо этого говорится, что в результате обстрела в селе повреждены заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений.

15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле рынка в поселке Шебекино со стороны ВСУ. В результате никто не пострадал. Снарядами были повреждены торговые ряды на рынке.



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Антон Гаврилов