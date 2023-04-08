В Кремле прокомментировали заявление Макрона о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона, который заявил, что якобы недопустимо размещать ядерное оружие одной страны на территории другой:

— Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно, — цитирует слова Пескова «РИА Новости».

Ранее Макрон в ходе совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. В частности российский лидер пояснил, что с 3 апреля начнется обучение экипажей, а 1 июля завершится строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия. Путин подчеркнул, что на такой шаг Россия идет из-за заявления Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Вместе с тем он добавил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие.

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Антон Гаврилов