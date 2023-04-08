Мурашко рассказал о планах интеграции системы здравоохранения новых регионов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил медучреждения, расположенные в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что в ходе своего визита Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.

— Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом — машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения, — цитирует слова министра пресс-служба.

Там также сообщили, что министр пообщался с пациентами и медперсоналом. Помимо этого, Мурашко рассказал о планах интеграции системы здравоохранения регионов в российскую. Проблемные вопросы и планы он обсудил с председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко.

5 апреля Мурашко отметил, что в России не наблюдается глобального дефицита лекарств и медоборудования. По словам министра, активно появляются новые лаборатории и производства. Министерство здравоохранения формирует ряд площадок по производству. Например, в этом году завершится создание производственной площадки по выпуску тест-систем, которые начинают делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий.



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Антон Гаврилов