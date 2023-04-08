Глава МВФ указала на уязвимость глобальной экономики

На фоне попыток центробанков стран мира сдержать инфляцию, возрастает уязвимость глобальной экономики. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

— Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум,— приводит ее слова «Коммерсантъ».

По ее словам, хрупкая система глобальной экономики может создать риски замедления экономического роста и привести к финансовой нестабильности.

Она подчеркнула, что из-за обострения отношений Запада с другими игроками международной арены торговля может столкнуться с потерями в размере от $200 миллиардов до $7 триллионов.

Однако глава МВФ исключила вероятность возникновения глобального финансового кризиса.

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Антон Гаврилов