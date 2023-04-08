Рустам Минниханов выразил соболезнования экс-президенту Туркменистана в связи со кончиной его матери

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич! В нашей республике с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине вашей матери — Огулабад эджэ Бердымухамедовой. Смерть отняла у вас близкого и дорогого человека, с которым был пройден большой жизненный путь, который был с вами и в радости, и в трудные минуты. Прошу принять мои самые искренние соболезнования. Пусть светлая память о прожитых вместе счастливых годах, сочувствие и поддержка родных и близких помогут вам принять и пережить боль этой невосполнимой потери. Сил вам и стойкости в эти трудные дни.

5 апреля Минниханов встретился с Бердымухамедовым. Они обсудили, как улучшить сотрудничество в нефтеразведке, транспортировке газа, энергетике и поставках химической продукции. Бердымухамедов обратил внимание, что отношения Туркменистана как с Россией в целом, так и с Татарстаном в отдельности успешно развиваются. Раис Татарстана в свою очередь отметил, что расширение сотрудничества происходит в условиях западных санкций.



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Антон Гаврилов