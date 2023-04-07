Арестович предложил сменить президента Украины

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить лидера страны. Он выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского.

— Украине нужно всего лишь одно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло, — передает его слова «РИА Новости».

Он добавил, что нынешнему президенту Украины так и не удалось справиться с коррупцией.

Напомним, 17 января стало известно, что Арестович официально покинул должность советника президента Украины. Он написал заявление об уходе в отставку, после скандала с обрушением дома в Днепре. Он также прокомментировал свои действия, заявив, что показывает «пример цивилизованного поведения».



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Айрат Назипов