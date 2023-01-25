Президент России одобрил идею перенести День молодежи на другую дату

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин согласился с предложением перенести День молодежи с фиксированной даты на последнюю субботу июня. Об этом он сказал на встрече со студентами МГУ.

— Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит, — сказал глава государства.

Президент отметил, что в России многие профессиональные праздники отмечаются именно в выходные дни.

День молодежи в России отмечают 27 июня. Эту дату учредили еще в 1993 году. При этом история этого праздника началась в СССР еще 7 февраля 1958 года.

Как проходило празднование Дня молодежи в Казани в 2022 году — в фоторепортаже «Реального времени».



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Айрат Назипов