С начала года в КДМЦ обратились 16 детей из-за укусов клещей — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

С начала года в ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» обратились 16 детей, которых покусали клещи. Укусы были получены на территориях Тукаевского, Заинского, Азнакаевского, Кукморского, Елабужского, Актанышского районов республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Медицинские работники должны зафиксировать укус клеща. После этого человека ставят на учет на 3 недели. 21 день он должен находиться под наблюдением. При повышении температуры следует обратиться в инфекционную больницу. Это уже подозрение на лихорадочную форму клещевого энцефалита, — рассказала заместитель главного врача инфекционной больницы Набережных Челнов Татьяна Аглямова.

Специалисты напомнили, что клеща можно подцепить в лесу, парке или сквере. В Набережных Челнах на 2 недели раньше положенного приступили к обработке общественных пространств от клещей.

Сегодня «Реальное время» писало, что в 25 районах Татарстана зарегистрировано 113 укусов клещей. Из них 15 — в Казани, 18 — в Челнах, 17 — в Нижнекамске. По другим территориям единичные случаи.



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Айрат Назипов