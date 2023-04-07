В ДРКБ состоялся первый медицинский ифтар

Первый в истории медицинский ифтар состоялся в ДРКБ. В нем приняли участие министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннулин, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, президент ассоциации мусульман России Айдар Шагимадранов и другие.

Гости больницы совершили коллективный намаз вместе с докторами ДРКБ, прочитали молитвы о здравии и благополучии детей и их родителей, которые находятся на стационарном лечении в медучреждении.

Также гости подарили сотрудникам больницы несколько священных книг Корана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Казани XI Республиканский ифтар пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо» 15 апреля — в 24-й день месяца Рамадан. Ифтар примет 11 тысяч человек. Среди них — мусульмане со всех уголков Татарстана, в том числе нуждающиеся и люди с ОВЗ, руководители различного уровня, иностранные послы, а также консулы.



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Айрат Назипов