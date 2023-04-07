Андрей Кондратьев отметил высокую конкуренцию на дополнительных выборах в Госсовет в Набережных Челнах

Председатель татарстанского Центризбиркома Андрей Кондратьев поделился информацией о ходе регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Госсовета республики в Электротехническом округе в Набережных Челнах. По его словам, на один мандат претендуют сразу шесть человек.

— Все кандидаты от политических партий представили документы на регистрацию. Я благодарю руководство партий за ответственное отношение к срокам проведения этой процедуры, — цитирует его пресс-служба ЦИК.

Члены ЦИКа утвердили постановление по вопросу оборудования на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на довыборах депутата Госсовета по Электротехническому одномандатному избирательному округу № 20. В нем предложено мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву выделить и оборудовать такие места не позднее 27 апреля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На заседании были отмечены определенные успехи в работе с молодыми избирателями многих территориальных избирательных комиссий. Уже в 12 муниципалитетах и двух высших заведениях республики созданы и приступили к работе Клубы молодых избирателей.

Напомним, что дополнительные выборы в Госсовет Татарстана пройдут в Набережных Челнах 28 мая. Жители будут голосовать за нового депутата от Электротехнического одномандатного округа. Ранее его представлял глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. Полномочия депутата досрочно прекращены. Специально для выборов будут развернуты 24 участковые избирательные комиссии.



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Айрат Назипов