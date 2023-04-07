Вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года составит почти 12 триллионов рублей — это много или мало?

Вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года может составить почти 12 триллионов рублей, подсчитали аналитики РАЭК. Это почти на четверть — 24% — больше, чем годом ранее.

— За 29 лет Рунет сделал прорыв. Цифры говорят сами за себя: РАЭК занимается исследованием экономики Рунета с 2011 года, и на старте измерений ее объем составлял всего 554 млрд рублей, — рассказал директор РАЭК Сергей Гребенников.



Сегодня в стране отмечается день Российского сегмента интернета. Национальному домену .ru исполнилось 29 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

12 триллионов рублей — это:

$148,7 миллиарда , или €136,15 миллиарда , или ¥1,025 триллиона по курсу ЦБ на сегодня;

, или , или по курсу ЦБ на сегодня; в среднем по 1 триллиону рублей в месяц , или 32,87 миллиарда рублей в день , или почти 1,37 миллиарда рублей в час , или 22,8 миллиона рублей в минуту , или 380,5 тысячи рублей в секунду ;

, или , или , или , или ; больше, чем: в 2011 году — в 21,6 раза, или на 11,446 триллиона рублей (554 миллиарда), в 2018 году — в три раза, или на 8,1 триллиона рублей (3,9 триллиона), в 2019 году — на 87,5%, или на 5,6 триллиона рублей (6,4 триллиона), в 2020 году — на 79%, или на 5,3 триллиона рублей (6,7 триллиона), в 2021 году — на 26,3%, или на 2,5 триллиона рублей (9,5 триллиона);

(554 миллиарда), (3,9 триллиона), (6,4 триллиона), (6,7 триллиона), (9,5 триллиона); в среднем по 2,45 миллиона рублей на домен в зоне .ru — их в марте 2023 году насчитывалось 4,9 миллиона;

— их в марте 2023 году насчитывалось 4,9 миллиона; меньше: глобальных корпоративных расходов в интернете вещей в 2022 году — в 1,35 раза ($201 млрд, или 16,2 триллиона рублей), объема мирового рынка интернета вещей по итогам 2021 года — в 1,27 раза ($190,26 млрд, или 15,35 триллиона рублей);

($201 млрд, или 16,2 триллиона рублей), ($190,26 млрд, или 15,35 триллиона рублей); сумма, за которую можно купить: 20,3 миллиарда документов в зоне .рф или .ru (590 рублей), 21,6 миллиарда доменов tatar (в интернете предлагают за 555 рублей), 60,3 миллиона доменов ru.net (ценник составляет 199 рублей);

(590 рублей), (в интернете предлагают за 555 рублей), (ценник составляет 199 рублей); больше вклада Рунета в экономику в 2021 году: в сегменте электронной коммерции — в 1,4 раза (8,652 триллиона рублей), в сегменте маркетинга и рекламы — в 27,7 раза (432,5 млрд рублей), в инфраструктурном сегменте — в 58,7 раза (204,3 млрд рублей), в сегменте цифрового контента — в 78 раз (153,4 млрд рублей);

(8,652 триллиона рублей), (432,5 млрд рублей), (204,3 млрд рублей), (153,4 млрд рублей); почти половина — 43,1% — доходов бюджета России в 2022 году — они составили 27,825 триллиона рублей.

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Татьяна Демина