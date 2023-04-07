СИБУР запускает «Школу футбола»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР расширяет спортивное направление программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» и запускает «Школу футбола» для подростков. Программа проекта состоит из двух этапов — просмотровых тренировок в городах присутствия компании и летнего лагеря, куда отправятся лучшие спортсмены. Куратором проекта станет известный российский футболист Дмитрий Сычев.

География «Школы футбола» в 2023 году охватывает сразу 10 городов — Казань, Нижнекамск, Благовещенск (Республика Башкортостан), Томск, Пермь, Нижневартовск, Тобольск, Ноябрьск, Кстово и Свободный. В них для юношей и девушек 2010—2011 г.р. пройдут отборочные тренировки, направленные на развитие двигательных и базовых технико-тактических навыков.

Отборочные тренировки в Нижнекамске состоятся 18 мая 2023 года. Регистрация на тренировки:

Для юношей 2010—2011 гг.р.:

https://siburcamp-football.timepad.ru/event/2357474/

https://siburcamp-football.timepad.ru/event/2357942/

Для девушек 2010—2011 гг.р:

https://siburcamp-football.timepad.ru/event/2357943/

Отборочные тренировки в Казани пройдут 19 мая. Регистрация:

Для юношей 2010—2011 гг.р.:

https://siburcamp-football.timepad.ru/event/2358164/

https://siburcamp-football.timepad.ru/event/2358298/

Для девушек 2010—2011 гг.р.:

https://siburcamp-football.timepad.ru/event/2358299/

Куратором проекта станет известный российский футболист Дмитрий Сычев

В результате просмотров в каждом городе будут отобраны по шесть спортсменов (юноши и девушки), которые получат путевку в летний лагерь #SIBURCAMP в Нижегородской области. Участников лагеря ждут две недели интенсивных тренировок и мастер-классов от звезд российского футбола, познавательные экскурсии по городу, яркие впечатления и возможность завести новых друзей. Смена состоится с 26 июня по 10 июля. Вместе со спортсменами в лагерь отправятся и их наставники, для которых будет подготовлена образовательная программа, в рамках которой тренеры смогут перенять опыт от приглашенных специалистов федерального уровня.

Образовательный модуль для тренеров, преподавателей физкультуры и других заинтересованных специалистов также включен в программу отборочного этапа «Школы футбола». В него войдут лекционные и практические занятия по методикам двигательной активности и навыкам развития психологической устойчивости детей. Под руководством председателя «Специальной Олимпиады» в Новосибирской области Дмитрия Седова для тренеров пройдет обучение навыкам вовлечения в тренировочный процесс детей с ОВЗ.

Для тренеров образовательный модуль в Нижнекамске пройдет 18 мая 2023 года, в Казани — 20 мая 2023 года. Подробности и регистрация по ссылке: https://siburcamp.timepad.ru/event/2340466/.

В «Школу футбола» включены лучшие практики уже зарекомендовавшего себя проекта СИБУРа — «Школа баскетбола».

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— Во всех спортивных проектах СИБУРа мы поддерживаем идеи разнообразия и инклюзивности. Так, с 2021 года в «Школе баскетбола» реализуется инклюзивный трек: проходят соревнования команд смешанного состава, в которых в том числе играют дети с ОВЗ; в образовательном блоке тренерам преподают методики интеграции детей с ОВЗ в игровой процесс. С 2022 года в отборочных тренировках «Школы баскетбола» стали принимать участие девушки. Лучшие практики по многообразию и инклюзии мы включили и в «Школу футбола». Проекты СИБУРа доступны для всех талантливых спортсменов, — говорит Марина Медведева, управляющий директор и член правления СИБУРа.

— СИБУР на протяжении семи лет успешно реализовывает «Школу баскетбола» для талантливых молодых баскетболистов и их тренеров в регионах присутствия компании. Проект узнаваем и популярен в баскетбольной среде, поэтому лучшие результаты и практики «Школы баскетбола» будут использованы в «Школе футбола». В рамках него мы даем возможность юным футболистам показать и улучшить свои навыки игры, развить «мягкие» навыки, необходимые любому спортсмену. Проект также позволит тренерам в регионах повысить свою квалификацию: обучиться современным методикам работы, в том числе работе с детьми с особенностями здоровья, — отметил Сергей Быков, лидер спортивных проектов СИБУРа.

— Я сам вырос в Омске и понимаю, насколько важна начинающим спортсменам в регионах поддержка. И я очень рад стать частью проекта, который ее оказывает. Важно, что в «Школе футбола» смогут принять участие не только те, кто занимается футболом в спортивных школах, но и ученики обычных школ. Для каждого из ребят это большая возможность проявить себя, получить шанс пройти обучение в лагере под руководством хороших тренеров. Приятно, что компания уделяет все большее внимание развитию детского спорта в регионах своей деятельности. Уверен, что этот проект станет таким же полезным и успешным, как «Школа баскетбола», — добавил Дмитрий Сычев, куратор проекта.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»