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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Татарстане

03:35, 08.04.2023 5
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле этого года самую высокую зарплату в Татарстане предлагают автоэлектрику-диагносту — до 220 тысяч рублей в месяц. В задачи такого специалиста входит выявление неисправностей электрических цепей, датчиков и блоков управления машины, говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».

Согласно данным аналитиков, следующее место в апрельском топе занимает вакансия официанта в ресторан. Ему предлагают зарплату в размере 200 тысяч рублей. В списке обязанностей: обслуживание клиентов, помощь с выбором блюд и напитков, а также сервировка столов на мероприятиях и поддержание чистоты.

Зарплату в размере 120 тысяч рублей предлагают производителю работ. Специалист должен будет заниматься организацией процесса, учетом выполненных работ. Также одна из обязанностей связана с управлением персонала возглавляемого участка.

Наладчику станков в Набережных Челнах предлагают 116 тысяч рублей. Сотруднику предстоит заниматься ремонтом и обслуживанием станков, а также исполнять ряд других обязанностей. Чтобы занять данную должность соискатель должен обладать опытом работы и подтверждающим удостоверением.

realnoevremya.ru (архив)

До 108 тысяч рублей работодатель готов платить изолировщику. Специалист должен будет заниматься теплоизоляцией и металлопокрытием трубопроводов и оборудования. Вакансия предлагает работу вахтовым методом в Нижнекамске.

В крупную сеть химчисток и ателье требуется портной с зарплатой до 100 тысяч рублей. Работнику следует быть универсалом с опытом ремонта одежды и навыками замены элементов.

В феврале 2022 года сообщалось, что вакансия сотрудника поддержки одной из поисковых систем стала самой популярной в Татарстане. На нее откликнулись 12,7 тысячи жителей республики. Вместе с тем отмечалось, что в топ-5 наиболее популярных предложений для соискателя также вошла вакансия упаковщика заказов. Работодатель предлагает зарплату от 40 до 70 тысяч рублей — в итоге у нее 5 440 откликов.

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Антон Гаврилов
Общество Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Официант в топе?! Это официальную зп ему предлагают в 200 тыс? Покажите мне этот ресторан
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  • Анонимно 08 апр
    И ни одного айтишника, ни одного врача
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  • Анонимно 08 апр
    200тыр официанту и 220 автоэлектрику, отличный анекдот, поржал спасибо
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  • Анонимно 08 апр
    А солько получают наши депутаты и их Фарит Мухаметдинов? Вот туды бы не хило...
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    Анонимно 08 апр
    Так там нет вакансий. А в тексте речь о вакансиях
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