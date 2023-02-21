Названа самая популярная вакансия в Татарстане

По итогам 2022 года вакансия сотрудника поддержки одной из поисковых систем стала самой популярной в Татарстане. На нее откликнулись 12,7 тысячи жителей республики. Об этом говорится в результатах исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

На втором месте по популярности оказалась вакансия сотрудника в интернет-магазин — она получила 8,4 тысячи откликов от татарстанцев. Третье место досталось вакансии менеджера WhatsApp, которая вызвала интерес у 7,8 тысячи соискателей.

В топ-5 наиболее популярных предложений для соискателя также вошла вакансия упаковщика заказов. Работодатель предлагает зарплату от 40 до 70 тысяч рублей — в итоге у нее 5 440 откликов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Замыкающая вакансия в этом списке — чат-менеджер в онлайн-школу. Соискателю предлагают жалованье в размере от 20 до 60 тысяч рублей — 4 338 человек откликнулись на вакансию.

9 февраля в результате исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснилось, каким специалистам в феврале казанские работодатели готовы платить большое жалованье. Так, сообщалось, что наибольшая зарплата в Казани в феврале будет у старшего производителя работ. Месячное жалованье специалиста составляет более 90 тысяч рублей. Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов этого периода досталось руководителю обособленного подразделения. Соискателю обещают зарплату также в районе от 90 тысяч рублей.



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Антон Гаврилов