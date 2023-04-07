Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей, евро превысил 91 рубль
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 83,07 рубля, евро поднимался до 91,03 рубля впервые с 6 апреля прошлого года, согласно данным валютных торгов.
Американская валюта продемонстрировала рост на 2,09% — 83,07 рубля. Евро к 12.51 мск прибавил 2,11% и достиг отметки 91,03 рубля.
К 13.02 мск доллар ускорил рост до 83,21 рубля, прибавив 2,26%, а евро поднялся до 90,94 рубля — на 2,01%.
6 апреля в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 82 рублей, а евро выше 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года. По состоянию на 07.23 мск, доллар рос на 0,85%, до 82,06 рубля, а евро прибавлял 0,95%, поднимаясь до 90 рублей.
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