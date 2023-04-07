При укладке дорожного покрытия на автомагистрали М-12 используют инновационный битум «Газпром нефти»

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Автодор»

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Битумные материалы» — в 2022 году обеспечил поставки 100 тыс. тонн высокотехнологичных битумов для строительства федеральной автомагистрали М-12. Материал был использован для обустройства свыше 100 км новых участков трассы в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан.

Рецептура битумов разработана собственным научно-исследовательским центром «Газпром нефти». Формула многокомпонентного состава вяжущего учитывает климат регионов и высокий уровень интенсивности движения будущей автомагистрали. Поставки битумных материалов осуществляются автомобильным транспортом с производственных активов «Газпром нефти».

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Автодор»

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«Высокое качество наших битумных материалов позволяет широко использовать их при строительстве важнейших объектов транспортного комплекса страны. Одним из них является трасса М-12. Интенсивность движения на таких скоростных магистралях предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. В 2021 году для строительства первых участков трассы мы поставили 10 тыс. тонн вяжущих. В 2022 году мы увеличили в 10 раз отгрузку нашей высокотехнологичной продукции дорожно-строительным предприятиям, задействованным в этом проекте».

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