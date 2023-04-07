Пособника ИГИЛ* из Татарстана приговорили к 11 годам лишения свободы

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Татарстану

Центральный окружной военного суда Самары приговорил пособника террористов «Исламского государства»*, жителя Набережных Челнов 1994 года рождения, к 11 годам лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строго режима.



Суд рассматривал дело по статьям о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), его публичном оправдании (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и пособничестве в содействии террористической деятельности (ч. 5 ст. 33, ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Татарстану.

В конце прошлого года Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО 27-летнего гражданина Таджикистана Шамсидина Бурхонзаду. Его задержали по делу о терроризме. По версии ФСБ, придерживаясь радикальных взглядов, Бурхонзада решил вступить в ряды международных террористов, для чего с 1 мая по 1 сентября текущего года установил связь с членами ИГИЛ* и в ходе электронной переписки в «Одноклассниках».

* Международная террористическая организация «Исламское Государство» признана террористической решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Маргарита Головатенко