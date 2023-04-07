С 2010 года в Татарстане выявили 28 случаев малярии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 2010 года году выявили 28 случаев малярии, из которых три — в 2022 году. Все они завозные, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Местные случаи малярии в Татарстане не регистрируются 15 лет. Это связано с обработкой водоемов от личинок малярийных комаров, объяснила Любовь Авдонина.

Завозят малярию в Татарстан из Пакистана, Судана, Танзании, Индии. Прошлогодние случаи привезли из Турции, Руанды и Республики Чад.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане от личинок малярийных комаров обрабатываются 709 водоемов. Они находятся на контроле Управления Роспотребнадзора по республике.

На профилактические обработки открытых территорий от грызунов, клещей и личинок малярийных комаров в Татарстане ежегодно направляют около 38 миллионов рублей. Средства выделяют из республиканского бюджета.

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Татьяна Демина